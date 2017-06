Johaug storfornøgd med stjerneadvokatar

– Dei har vore heilt rå. Eg er så glad for at eg fekk dei, seier Johaug til VG .

Stjerneadvokaten Mike Morgen, som har base i London, blei i mars engasjert for å styrke støtteapparatet til Johaug etter at Det internasjonale skiforbundet (FIS) anka utestenginga på 13 månader til 28-åringen.

I arbeidet tok Morgan med seg ein assistent og profilerte Howard Jacobs frå USA. Han har tidlegare hjelpt fleire store idrettsnamn i dopingsaker.

– Han har kjent på kroppen korleis det er å prosedere i CAS. Det er eit anna miljø og eit anna språk enn under saka på Ullevaal. Eg ser absolutt ingen tvil ved å bruke Morgan. Dette blir litt som ein idrettsutøvar som berre har konkurrert i Noreg og så skal ut i verda i Champions League og verdscupen. Det er noko anna, sa advokat Gunnar Martin Kjenner til NTB då det blei kjent at Morgan skulle hjelpe Johaug.

Ifølgje VG har Norges Skiforbund fått ein ymt om at dei tre utanlandske advokatane aleine vil koste 75.000 pund. Det svarar til rundt 820.000 kroner. Avisa skriv at summen kan bli noko lågare sidan CAS-høyringa berre varte i éin dag.

Johaugs advokat Christian B. Hjort ønsker ikkje å kommentere summen.

Skiforbundet har sagt seg villig til å betale for advokatutgiftene til Johaug. Dette er fordi tidlegare landslagslege Fredrik Bendiksen heilt frå starten av tok på seg skulda for at langrennsstjerna fekk i seg det forbodne stoffet clostebol. Det var Bendiksen som kjøpte og tilrådde bruk av leppekremen som førte til Johaugs positive dopingprøve.

Det er ikkje klart kva prislappen for Johaugs norske advokatar ender på.

Truleg kjem Norges idrettsforbund til å dekkje delar av advokatrekninga til Johaug, skriv VG.

(©NPK)