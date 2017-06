Supportarar utestengde etter nazihelsingar

Det var under ein treningskamp mot Tyskland i mars at den eine av dei to utestengde gjorde ei nazihelsing i retning den tyske fansen, medan den andre sette sine fingrar under nasen for å imitere Adolf Hitlers bart. Han skal også ha gjort ein «skjere halsen av»-gest mot motstandersupportarane.

Avstenginga gjeld ESTC, som organiserer dei offisielle bortesonene for dei engelske supporterane.

ESTC har einerett på billettar til bortesupportartribunen når England spelar på bortebane. Alle som har kjøpt billettar må personleg hente dei ut.

Ytterlegare 25 supporterar er bøtelagde i ulik grad etter korleis dei oppførte deg i kampen mot Dortmund.

