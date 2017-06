Rosenborg bøtlagt av fotballforbundet

I avgjerda til domsutvalet i NFF blir det i skjerpande retning lagt vekt på at Rosenborg fleire gonger har blitt sanksjonert for liknande brot, seinast i samband med NM-finalen 20. november i fjor.

I formildande retning blir det lagt vekt på korleis klubben har handtert hendinga, ved at den som tente og kasta knallskota har blitt identifisert og utestengd. Det blir også lagt noko vekt på at det var eit avgrensa omfang av ulovleg pyroteknisk materiale som blei brukt.

Avgjerda kan ankast og er dermed ikkje rettskraftig enno.

Det har også vore ein del andre hendingar i Eliteserien denne sesongen som kan sjåast på som minst like alvorlege som den som Rosenborg no blir bøtlagt for.

På Lerkendal under jubileumskampen mellom RBK og Lillestrøm 20. mai tente bortesupporterane ulovleg pyroteknisk materiale.

I kampen mellom Sarpsborg og Vålerenga 21. mai blei det kasta ein stein frå Vålerenga-seksjonen mot målvakta til Sarpsborg.

Ingen av dei to sistnemnde sakene er behandla enno.

