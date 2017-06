United droppar ny Zlatan-kontrakt

Dermed blei det berre éin sesong for Zlatan i United. Nyheit a var som venta etter at fleire britiske media tidlegare i veka fortalde at det var usannsynleg med ny kontrakt.

Avtalen til Ibrahimovic med Manchester United går ut 30. juni. Han kom til engelsk fotball på fri overgang frå franske Paris Saint-Germain i fjor sommar.

35-åringen scora totalt 28 mål i ulike turneringar for den engelske storklubben. Zlatan fekk ein alvorleg kneskade i europaligakvartfinalen mot Anderlecht i april.

(©NPK)