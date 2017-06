Lagerbäck varslar mange endringar

Lagerbäck har hatt to dagar etter 1-1-kampen mot Tsjekkia, og han har sendt heim to spelarar frå landslaget, Tore Reginiussen og Stefan Johansen. Den nye landslagssjefen har vore ute etter å sette ein stamme i det norske laget, men ser at det vil bli fleire endringar til Sverige-kampen.

– Eg må finne den rette balansen så godt som mogleg. Vi får sjå etter treninga og talet på spelarar og sjå korleis dei reagerer. Men det kjennest ut som vi vil gjere relativt mange endringar etter halvtanna døgn, sa Lagerbäck på pressekonferansen måndag pressekonferanse på Ullevaal stadion.

Sarpsborgs Anders Trondsen blei drilla på midtbanen på trening. Han er blant dei som kan vente seg speletid.

Viktig test

– Han kjem sannsynlegvis til å få speletid, ja, varsla landslagssjefen.

Ole Selnæs, som sona karantene mot Tsjekkia, og som har éin kamp igjen av si utestenging for munnbruken mot dommarane etter Aserbajdsjan-kampen, kan også få speletid i privatlandskampen.

– Eg sette han ikkje på tribunen mot Tsjekkia fordi eg hadde eit val. Han fekk ikkje vere noko anna stad. Eg synest det var bra at han fekk lære å kjenne oss. Så det var heile poenget med å kalle han inn. Han er ein av dei som kan vere ein del av ein stamme om han held fram å gjere det bra for Saint-Étienne, sa Lagerbäck.

– Denne kampen blir veldig viktig for å teste spelarar for å få svar, slik at eg kan bruke det når eg til hausten skal sjå på stammen i laget, la han til.

Spurt om Lindelöf

Det var fleire svenske journalistar på Ullevaal, og den ferske Manchester United-spelaren Victor Lindelöf var naturleg nok eit samtaletema. Den svenske trenaren drog også parallellar til ein annan norsk unggut med stort potensial.

– Mats Møller Dæhli er ein spelar som kan utvikle seg. Han har eigenskapane som kan gjere han til ein enda betre spelar. Han er ein veldig interessant spelar for eit norsk landslag, sa Lagerbäck.

Sjølv om trenarveteranen seinast før Noreg-jobben kom frå Det svenske fotballforbundet, trur han ikkje Noreg har ein fordel av det før tysdagens kamp.

– Du får ingen «mind games». Sverige er tydeleg organisert, og det er vi og. Så er det spesielt med nokre spelarar, men det finst ingen sjanse for at eg skal gjette ein startellevar sidan Janne (Andersson) kjem til å gjere fleire endringar. Eg kan gjette sidan eg kjenner han godt, men det blir vanskeleg å komponere for å matche vårt eige lag.

(©NPK)