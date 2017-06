Australia vil arrangere fotball-VM

Statsminister Malcolm Turnbull og regjeringa støttar søknaden. Han meiner eit fotball-VM i Australia vil gi landet eit økonomisk løft og samtidig inspirere ein ny generasjon fotballspelarar.

– Moglegheita til å vere vertskap for dette arrangementet er betydeleg, ikkje berre på grunn av økonomi og turisme, men kva det vil bety for kvinneidretten, sa Turnbull under presentasjonen av søknaden.

– Dette er den største, mest prestisjefulle og mest konkurransedyktige meisterskapen innan kvinneidretten globalt. Vi veit det vil bli ein utfordrande prosess, men vi meiner vi har ekspertisen og fasilitetane som skal til for å halde ei fantastisk turnering, seier styreleiar Steven Lowy i Australias fotballforbund.

VM i 2023 vil omfatte 24 lag og 52 kampar. Dei vil bli spelte over heile Australia, dersom landet skulle få meisterskapen.

Førre VM (2015) vart spelt i Canada, mens Frankrike er vertsnasjon i 2019.

