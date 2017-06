Lunde-Borgersen tilbake saman med systera i Vipers

Vipers Kristiansand kalla inn til pressekonferanse tysdag, og der fekk dei frammøtte vite at 37 år gamle Kristine Lunde-Borgersen skal komme tilbake på handballbana.

Veteranen skal erstatte landslagsspelar Marta Tomac, som har fått ein korsbandskade.

Lunde-Borgersen la eigentleg opp for to år sidan, men har fungert som assistenttrenar for sørlandsklubben.

Bakspelaren får dermed spele saman med tvillingsøster og keeper Katrine Lunde. Landslagsspelaren returnerer til Noreg eller fleire år i utanlandsk handball.

Det var TV 2 som først erfarte at Lunde-Borgersen skulle gjere comeback.

Sist tvillingane spelte saman var i danske Viborg mellom 2007 og 2010, der dei både vann meisterligaen og vart danske meistrar fleire gonger.

Lunde-Borgersen har to OL-gull med det norske landslaget Ho har også VM-gull og EM-gull.

