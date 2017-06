Kampfiksingssaka til Høgsterett

Det er berre straffutmålinga i ankane som blir tillatne fremma, opplyser Høgsterett. Dei tre domfelte personane hadde også anka lovbruken og saksbehandlinga, men dette blir ikkje behandla av Høgsterett.

Dei tidlegare fotballspelarane vart dømde til eitt år og to månaders fengsel i Borgarting lagmannsrett 14. februar. Bakmannen, som er dømt for eit liknande forhold i Sverige, fekk fengselsstraff på to år og seks månader.

I tillegg får dei domfelte inndratt pengesummar som følgje av kampfiksinga dei var involverte i.

Det er førebels ikkje bestemt når Høgsterett skal behandle saka.

