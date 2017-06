Nadal treng kvile før Wimbledon

Den ferske Roland-Garros-meisteren er sliten etter ein tøff grussesong. Han har vunne fire av dei fem siste turneringane sine, og slikt tar på.

– Eg håpa at eg skulle vere klar etter eit par kviledagar, men eg er blitt 31 år, skriv spanjolen på si Facebook-side .

– Etter ein lang grussesong og alle følelsane på Roland Garros, og etter å ha snakka med teamet mitt og legane mine, har eg bestemt meg for at kroppen min treng kvile for å vere klar til Wimbledon, fortset Nadal.

Han er grusekspert, men har også gjort det sterkt i Wimbledon fleire gonger. Han vann turneringa i 2008 og 2010 og har i tillegg tapt tre finalar.

– Eg er lei meg over å ta denne avgjerda, for eg elskar Queen's. Jeg vann turneringa i 2008, og kvar gong eg har nådd Wimbledon-finalen, har det vore etter å ha spelt Queen's-turneringa, skriv Nadal.

ATP-turneringa på Queen's-klubb i London blir spelt i neste veke.

