Noreg utan dommarar i Uefas elitegruppe

Moen har vore UEFA-elitedommar sidan 2010 og har dømt i både VM, EM og meisterligaen. No blir vegen til storkampar lenger.

– Vi er sjølvsagt skuffa, men samtidig var det ikkje overraskande med tanke på tal og type kampar han har hatt den siste tida. Svein Oddvar er motivert og ser framover, seier dommarsjef Terje Hauge til NRK .

Den nye lista til Uefa, her vist av dommarbloggen The 3rd Team , hamnar Moen på nivå to. Svein Erik Edvartsen, Tore Hansen og Ola Hobber Nilsen er på nivå tre, mens Espen Andreas Eskås, Martin Lundby og Kai Erik Steen blir rangert på fjerde nivå.

Kategoriane gjeld for første halvdel av fotballsesongen 2017/18.

(©NPK)