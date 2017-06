Svenskane håpar framleis på vinter-OL i 2026

Det har tent eit nytt håp hos "søta bror" etter at Den internasjonale olympiske komiteen (IOC) har bestemt å løyva meir pengar til arrangørane av eit OL.

– Føresetnadene har blitt endra, seier SOK-president Hans Vestberg i eit intervju med nyheitsbyrået TT.

SOK håpar no å vekkja liv i søkjarplanane igjen. Etter avgjerda i slutten av april har IOC presisert kor mykje støtte arrangørane kjem til å få i 2026. Det er klart at den finansielle støtta skal aukast frå 4,8 milliardar til 8,9 milliardar kroner.

–Det er 9 milliardar kroner som arrangørbyen får. Det er eit minimum, og det blei klart etter at politikarane trekte seg, seier han.

Det inneber at den økonomiske risikoen for eit svensk OL skulle vera vesentleg mindre, ifølgje Vestberg.

Med dette argumentet har SOK oppmoda politikarane i Stockholm og den svenske regjeringa til å få i gang den svenske søkjarprosessen igjen.

– Dei (politikarane) veit at det finst endra føresetnader.

– Korleis har politikarane reagert på dei nye initiativa dine?

–Dei er positive, men eg vil ikkje dra nokon slutningar om kva politikarane vil seia eller gjera rundt dette her.

SOK håpar å kunna koma tilbake til politikarane med konkret informasjon om den nye OL-føresetnaden i september.

–Eg vil berre streka under at vi føler ansvar for å greia ut dette nærmare. Vi trur det er positivt for Sverige med eit OL, men vi er ikkje heilt klare med detaljane,

Vestberg seier at IOC har endra føresetnadene for ein OL-søknad. No er det auka søkjelys på slitestyre og økonomisk ansvar samtidig som søkjarprosessen er korta ned og gjort billegare. Han meiner det bør gjera det attraktivt for Sverige og Stockholm.

Stockholm mislykkast med å få sommar-OL i 2004. Den svenske hovudstaden var også med i søkjarprosessen til vinter-OL i 2022, men trekte seg.

