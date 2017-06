U21-laget blir truleg fråteke tre poeng

Det er svært dårleg nytt for Noreg med tanke på eit mogleg avansement frå EM-kvalifiseringa.

Celtic-spelaren Ajer hadde fått to gule kort og vart utvist i EM-kvalifiseringskampen for G19-lag mot Spania 29. mars. Reglane er slik at du må sone første kamp på same nivå, eller på nivå over.

Ajer har ikkje spelt landskamp i etterkant og skulle følgjeleg aldri spelt EM-kvalifiseringskampen mot Kosovo måndag. U21-landslaget vil sannsynlegvis bli fråteke poenga for Kosovo-sigeren.

– Vi er svært lei oss for det som har skjedd. Ein slik administrativ glipp skal ikkje skje. Dette er ein alvorleg svikt i våre rutinar. Vi vil finne ut korleis dette kunne skje og ikkje minst gjere nødvendige endringar for å hindre at dette kan skje igjen. Vi beklagar på det sterkaste overfor U21-gutane som leverte på bana og sørgde for det som burde vore ei pangopning på EM-kvaliken, seier direktør i sportsavdelinga i NFF Alf Hansen i ei pressemelding.

Noreg vann 5–0 over Kosovo i Drammen utan at det truleg vil ha noko å seie når status skal gjerast opp.