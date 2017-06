Fotballtopp forventar at Zidane tar over landslaget

– Det er ei logisk fortsetting. Det er sannsynleg at han ein dag vil vere interessert, sa Le Graet til fransk radio onsdag.

Han svarte då på eit spørsmål om moglegheita for at Zidane, som no har suksess i Real Madrid, kan bli landslagssjef for "Les Bleus" i framtida.

44 år gamle Zidane spelte for det franske landslaget som vann VM i 1998 og EM to år seinare. Etter at han tok over Real Madrid i 2016 har han vunne meisterligaen to gonger på rad, og i år også den spanske ligaen.

– For augneblinken har han framleis mykje å gi Real Madrid, og klubben passar han perfekt, seier Le Graet, som innrømmer at han er litt overraska over kor bra Zidane har gjort det i Madrid-klubben.

– Eg kan nesten ikkje tru det. For tre år sidan anbefalte eg han å gå til Bordeaux eller ein annan stad for å starte trenarkarrieren i ein Ligue 1-klubb, sa presidenten.

