Carlsen avslutta Norway Chess med remis

Nordmannen, som torsdag tok sin første siger i Stavanger, avslutta turneringa med remis mot mannen han slo i to strake VM-kampar i 2013 og 2014.

Carlsen enda dermed turneringa på fire poeng.

Fredag så det ein smule stygt ut for nordmannen da spelet passerte det 20. trekket. Supercomputeren viste da berre seks prosents sjanse for siger til nordmannen, mens talet var 28 for Anand. Men Carlsen henta seg inn og redda til slutt eit halvt poeng.

– Eg var ikkje superentusiastisk. Det kjentest aldri som det var noka krise, men eg stod litt svakt ein periode, sa Carlsen til TV 2.

For Carlsen vart det berre éin siger i denne årgangen av Norway Chess, men tjueseksåringen verka ikkje bekymra over sin eigen innsats.

– Det kjennest betre å ha vunne eitt parti enn å ikkje ha vunne i det hele tatt, sa nordmannen, som meiner han spelte langt under pari i turneringa.

Carlsen ønskjer seg ikkje sjakkfri dei neste dagane før dei neste turneringane.

– Sjakk er jo det mest morosame eg veit, sa Carlsen, som skal spele lyn- og hurtigsjakk i Paris om ikkje lenge.

Den neste langsjakkturneringa for Carlsen blir den prestisjetunge Sinquefield Cup i USA i august.

– Da blir det ein fin sjanse til å ta revansje, sa Carlsen, som framleis toppar verdsrankinga.

