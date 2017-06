Skarstein med verdsrekord i Polen

Trønderen rodde inn til siger på 2000 meter med tida 10,49,94. Det var 17 sekund raskare enn den gamle verdsrekorden, som vart sett i fjor.

Det var første gong at Skarstein prøvde seg på det som for pararoarane er ein uvand distanse. Tidlegare har Skarstein og kollegaene berre konkurrert over 1000 meter, men på grunn av logistiske utfordringar skal også pararoarane no leggje bak seg den dobbelte distansen.

Laurdag skal pararoarane ro verdscupløp i Luzern.

Pararoerne har òg dobla distansen sin i VM-samanheng.

