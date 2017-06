Brann slapp den tøffaste motstanden

Brann kom useeda inn til trekninga av den andre kvalifiseringsrunden i Europaligaen måndag og kunne møte storlag som Galatasaray, Aberdeen og Brøndby.

Bergensarane kan likevel sjå lysare på sjansen for avansement etter at dei vart trekt mot enten Vojvodina (Serbia) eller Ruzomberok (Slovakia).

– Eg er ikkje overraska over at vi kan møte lag som vi har liten kjennskap til. Men no kan vi bruke høvet til å sjå dei potensielle motstandarane mot kvarandre når dei møtest i førsterunden. Slik kan vi kartleggje godt, seier Brann-sportssjef Rune Soltvedt til nettsida til klubben.

– Men dette er fult mogleg. Trua er sterk, og målet er å avansere i europacupen.

Odd til Nord-Irland

Da dei innleiande kvalifiseringsrundane til Europaligaen vart trekte i Nyon i Sveits måndag, vart det òg klart at Odd skal møte Ballymena United (Nord-Irland) i den første kvalifiseringsrunden.

– Vi er fornøgde. Det er eit spennande land. Vi ønskte bortekamp først, men uansett, vi er seeda og skal slå det laget, seier Odd-trenar Dag-Eilev Fagermo til NTB.

– Vi er godt fornøgde med trekninga. Sportsleg sett bør vi ha gode moglegheiter, og Nord-Irland blir eit spennande reisemål for tilhengarane våre, seier dagleg leiar i Odd Einar Håndlykken til NTB.

Vil forbetre seg

I ein eventuell andre kvalifiseringsrunde møter Odd enten Bala Town (Wales) eller Vaduz (Liechtenstein).

Haugesund trekte Coleraine, og dermed må også dei ta turen til Nord-Irland.

– Eg aner ikkje kva vi møter, seier Haugesund-trenar Eirik Horneland til NTB.

Horneland seier han ikkje kjenner til nordirsk fotball anna enn frå da han var trenar for G19-landslaget, men reknar med at dei møter fysisk fotball og eit godt kollektiv.

Polsk eller makedonsk

– Så eg reknar med vi må vere på tå hev når vi møter dei, seier han.

– Vi var i Europa i 2014 og er glade for å få moglegheita igjen. Da kom vi til andre runde, og målet får vere å gjere det betre denne gongen, seier Horneland.

Viss Haugesund går vidare til den andre kvalifiseringsrunden, møter dei vinnaren av kvalifiseringskampen mellom Lech Poznan frå Polen og Pelister frå Makedonia.

