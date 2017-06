Ronaldo unngår straff etter at han ikkje møtte til pressekonferanse

Etter å ha blitt kåra til best på baa, krev FIFA-protokollen at ein stiller på pressekonferansen etter kampen for å ta imot prisen. Det gjorde Ronaldo likevel ikkje.

Ein talsmann sa at spelaren må vere på pressekonferansen med mindre han er hindra av ein relevant grunn.

I dette tilfellet vart Fifa informert av det portugisiske fotballforbundet om at Ronaldo ikkje kunne stille fordi han fekk medisinsk behandling.

Portugal spelte 2–2 mot Mexico i opningskampen i FIFAs kontinentcup søndag.

(©NPK)