Ruud enkelt vidare i Challenger-turnering

Ruus slo Kimmer Coppejans i to strake sett. Det første settet vann han 7–5 etter at han klarte å bryte serven til Coppejans for andre gong. Sjølv vart nordmannen broten éin gong.

I det andre settet klarte attenåringen å setje motstandaren under press med ein gong, men den 23 år gamle belgiaren klarte å avverje to break-sjansar.

Ruud heldt serven sin fram til 2–1 og klarte å bryte da han fekk heile tre sjansar i det neste gamet. Han serva sjølv glimrande til 4–1. Motstandaren klarte å redusere og spelte seg fram til 3–5, men Ruud serva heim settet og kampen.

Nordmannen hadde elleve serve-ess og tre dobbeltfeil i kampen mot Coppejans.

Casper Ruud rykte elles opp fire plassar på ATP-rankinga til ein 108.-plass etter kvartfinaletapet i Lyon førre veke.

I den andre runden møter Ruud vinnaren av det heilfranske oppgjeret mellom Tristan Lamasine og Jonathan Eysseric.

