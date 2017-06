Pérez: – Ingen bod på Ronaldo

– Ingen klubb har komme med bod på verken Ronaldo eller nokon annan spelar, seier Pérez til radiostasjonen Onda Cero.

Den siste tida er det blitt meldt at 32-åringen ønskjer å forlate Real Madrid etter at spanske skattemyndigheiter har sikta han for å ha unndratt rundt 140 millionar kroner i skatt frå 2011 til 2014.

Den spanske avisa Marca skriv at Ronaldo allereie har fortalt lagkameratane at han har bestemt seg for å bytte klubb.

Dermed har rykta fått bein å gå på, og både Manchester United, Paris Saint-Germain og Bayern München er blitt kopla til den portugisiske 32-åringen. Sistnemnde klubb gjekk måndag ut og sa at ryktet ikkje har noko med verkelegheita å gjere .

– Det einaste eg kan seie er at Cristiano Ronaldo er Real Madrid-spelar. Det er openbert at det har skjedd noko som har påverka han, seier Perez.

Real Madrid-stjerna tente i fjor over 780 millionar kroner og toppar magasinet Forbes' liste over dei best betalte idrettsutøvarane i verda. Ronaldo forlengde sin kontrakt med den spanske serievinnaren i november og har kontrakt med klubben fram til 2021.

