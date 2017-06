Skattesak mot Mourinho i Spania

Det er oppretta ei sak mot han. Den portugisiske suksesstrenaren skal ha unndratt skatt i perioden som Real Madrid-trenar (2010-13).

Mourinho overtok som manager i Manchester United i fjor sommar.

Lionel Messi (Barcelona) er dømt til fengsel på vilkår for skattesvik mens Cristiano Ronaldo (Real Madrid) er under etterforsking for tilsvarande forhold.

Ronaldo har trua med å forlate klubben. Bakgrunnen skal vere skuldingane om unndratt skatt.

Fleire andre Spania-proffar er også tatt for skattefusk dei siste åra. Spanske styresmakter legg ned store ressursar i å etterforske desse sakene.

