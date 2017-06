Sandhandballkvinnene vann igjen

Dei norske kvinnene byrja med to sigrar i gruppespelet tysdag, og onsdag la dei på til tre strake. Dei slo Frankrike 12–7 og 14–8 i dei to setta. Marielle Martinsen var norsk toppscorar med åtte mål.

Seinare onsdag gjer Noreg seg ferdig med gruppespelet med ein kamp mot Polen.

For dei norske mennene vart det éin siger og eitt tap onsdag, akkurat som opningsdagen tysdag. Først vart Ukraina for sterke og vann 2–0 (27–24, 19–18) i ein kamp der Daniel Granli scora 10 gonger for Noreg.

Seinare revansjerte Noreg seg med 2–0 (17–16, 20–16) over Sverige, og før den siste dagen er det norske laget inne blant dei fire første som går vidare til hovudrunden. Chris Gulliksen var toppscorar mot Sverige med 11 mål.

Noreg møter vertsnasjonen Kroatia og Sveits i dei siste gruppekampane sine torsdag.

