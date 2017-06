Sjuk Vukicevic må stå over lag-EM

Konkurransane i Vasa går fredag til laurdag. Vukicevic følte seg ikkje bra da han sprang på 14,02 på korthekken under eit stemne i København tysdag kveld.

– Det har forverra seg dei siste to dagane. Eg prøvde å konkurrere i går, men følte meg veldig dårleg og slapp. Hadde verkeleg sett fram til å konkurrere for laget i Vasa og bidra til opprykk, men på grunn av helsesituasjonen har eg i samråd med støtteapparatet bestemt meg for å bli heime, seier han til VG.

Noreg konkurrerer i 1. divisjon i lag-EM.

(©NPK)