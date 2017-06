Skiskytterforbundet kuttar tre stillingar

Frå før er det kjent at forbundet har måtta legge ned tre utviklingslag. Det skjedde som følgje av at hovudsponsoren Statkraft trekte seg etter førre sesong.

Ifølgje TV 2 har sparetiltaka no også gått ut over administrasjonen i skiskyttarforbundet. Dette dreier seg om ein elitecoach og to medarbeidarar innan kommunikasjon og breidde og anlegg. Den eine stillinga var på 30 prosent.

– Eg kan bekrefte at eg sluttar. Eg jobbar ut august, seier elitecoach Arne Idland til kanalen.

Skiskyttarpresident Erlend Slokvik forklarar at Idlands oppgåver skal overtakast av idrettssjef Morten Aa Djupvik og utviklingssjef Per Arne Botnan.

– Eg vi ikkje seie at det er så dramatisk. Det blir ei omfordeling av oppgåver. Det er gjort nokre innsparingar på drift og aktivitet. Men det er klart at endringane er blitt større enn om vi ikkje trengde å kutte kostnader, seier Slokvik.

Idrettssjef Morten Aa Djupvik uttrykte bekymring over situasjonen då NTB møtte han på Sjusjøen i mai. Han meiner bortfallet av utviklingslaga er uheldig.

– Vi ønsker å gi løparar på regionsnivå eit best mogleg tilbod. Det får vi ikkje moglegheita til akkurat no. Men sånn er verda, knallhard, og vi må og vil prioritere det som handlar om OL. Økonomien skal ikkje gå utover OL-satsinga, sa Djupvik.

OL i Pyeongchang blir arrangert i februar og har høgste prioritet.

