Travtrenar Souloy utestengt i 15 år

Det opplyser Det Norske Travselskap (DNT) i ei pressemelding.

Det er domskomiteen i DNT som har funne Souloy skuldig i forsettleg brot av dopingreglementet etter at hestane Your Highness, Un Mec d'Heripre, Lionel og Timone Ek testa positivt for kobolt i dopingprøvar som vart tatt i samband med travløp på Bjerke travbane 12. juni i fjor.

Utestenginga inneber at Souloy verken kan ha lisens som travtrenar, delta i travløp eller vere på anlegg som er eigd eller finansiert av DNT.

Utestenginga trer i kraft med ein gong. Souloy er også dømt til å betale ei bot på 500.000 kroner.

