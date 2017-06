Erik Forgaard blir Ullevaal-direktør

Cupfinalen og landskampane fortset sjølvsagt på Ullevaal stadion. Store delar av norsk idrett er også lokalisert på Ullevaal, som i tillegg har store areal til næringsverksemd.

Forgaard kjem frå jobb som prosjektstyringsleiar for nytt universitetssjukehus i Stavanger. Han var administrerande direktør i Viking Fotball ASA frå 2005 til 2010.

– Ei sentral oppgåve for Erik Forgaard blir å utvikle Ullevaal stadion til å bli eit attraktivt alternativ også for andre delar av opplevingsindustrien som eit supplement til fotballen. Erik var sentral i oppbygginga og utviklinga av Viking stadion og har brei leiarerfaring frå forretningsdrift frå forskjellige næringar. Han har ein ballast som Ullevaal stadion og norsk fotball vil nyte godt av framover. Samtidig vil eg nytte høvet til å takke avtroppande direktør Jack Hemmestad for formidabel innsats for det Ullevaal stadion vi har i dag, seier styreleiar Ole Jacob Wold i Ullevaal stadion.

Jack Hemmestad jr. vil framleis vere konsulent for utvikling av enkeltprosjekt.

