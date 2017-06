Glimt hentar Elverum-ving

Layouni (24) scora på Aspmyra då Glimt vart sende ut av tredje runde i cupen tidlegare i vår.

– Eg er veldig glad for å få moglegheita. Ut ifrå kva eg har sett er Glimt ein profesjonell klubb med høge ambisjonar som vil tilbake til Eliteserien, og det er der dei høyrer heime, seier Layouni til Glimts nettsider.

Svensken har fleire år bak seg i svenske Superettan og kom til Elverum heilt på tampen av overgangsvindauget i vinter. Han står med to seriemål og to cupmål for Elverum så langt i sesongen.

24-åringen blir formelt Glimt-spelar når overgangsvindauget opnar i midten av juli. Han er dermed disponibel for Elverum mot Kongsvinger og Start før han flyttar nordover.

Kontrakten med Glimt strekkjer seg ut 2017.

