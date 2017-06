Avis: 10-åring fekk 17 millionar før tildeling av fotball-VM

Avisa hevdar å ha fått tak i den hemmelegstempla rapporten frå tidlegare FIFA-etterforskar Michel Garcia. Garcia granska moglege mutingar og korrupsjon i samband med tildelinga av fotball-VM til Russland og Qatar.

Ifølgje avisa kjem det fram i rapporten at 17 millionar kroner blei utbetalt til ei 10 år gammal dotter av ein FIFA-representant.

«To millionar dollar frå ei ukjend kjelde blei overført til sparekontoen til den ti år gamle dottera av FIFA-representanten», skriv Bild.

Det kjem også fram at tre medlemmer i FIFAs styre blei floge med privatfly til Brasil for å delta på store festar i regi av fotballforbundet i Qatar før tildelinga av meisterskapa i 2018 og 2022.

Ifølgje avisa er det meir som tydar på at tildelinga ikkje har gått rett føre seg. «Eit tidlegare styremedlem i Fifa gratulerte Qatar-delegasjonen og takka dei i ein e-post for overføringa av fleire hundre tusen euro» rett etter tildelinga, held avisa fram.

– Det er inga prov på at Russland 2018 eller Qatar 2022 var kjøpt. Men det er så mange ting som tyder på det, spesielt for Qatar, at ein annan konklusjon verkar utenkjeleg, seier Bild-journalisten Peter Rossberg, som har tilgang til rapporten.

Rapporten er utarbeidd av Garcia på oppdrag for Fifa. Han var i utgangspunktet på 403 sider, men blei skrelt ned til 42 sider då han skulle bli presentert. Resten blei hemmelegstempla, og Garcia slutta med arbeidet i protest i desember 2014.

Bild seier dei vil presentere fleire utvalde delar av den hemmelegstempla rapporten dei kommande dagane.

