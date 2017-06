Godset-keeper beklagar fingergest

Veterankeeperen kom med fingeren etter at supporterane kjefta han opp etter at han hadde spelt ballen ut over sidelinja.

«Fingeren» vart snakkisen etter kampen, og på sosiale medium herja det med meiningar. TV 2s ekspert Jesper Mathisen var blant dei som meinte at ei beklaging måtte komme.

Og den kom tysdag formiddag. Strømsgodset sende den ut på Twitter.

– Hei alle Godset-fans, alle som er glade i klubben og alle i Unionen. Eg beklagar at eg overreagerte i går. Eg skulle ikkje ha gjort det. Samtidig er eg opptatt av at vi skal prøve å skape god stemning på stadion, og eg føler at det har vore veldig mykje negativitet over ein veldig lang periode, ikkje berre i år, men i fjor også, seier Pettersen.

Pettersen seier at han håpar at folk kjem på kamp for å hjelpe laget og ikkje for å rive laget og spelarane ned.

– Bodskapen min er at vi håpar å snu trenden saman med dykk, både på bana og utanfor bana. Kom for å støtte oss, ikkje rive oss ned.

Strømsgodsets kamp mot Molde enda 1–1. Laget frå Drammen har hatt ein tung start på sesongen med 15 poeng etter 14 kampar. Det gjer at klubben er plassert som nummer 14 av 16 lag i Eliteserien.

Berre Tromsø og Viking har opna svakare.

