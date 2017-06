Italias U21-trenar avviser «latterlege» påstandar

– Det er latterleg. Det er unnskyldningar frå ein tapar, seier den italienske U21-landslagssjefen.

Frå Slovakias side er det komme skuldingar frå så vel statsministeren som landslagstrenaren om at Italia og Tyskland gjekk for 1–0 til Italia i gruppespelkampen laurdag, fordi resultatet sende begge lag vidare til semifinalen.

Slovakia rauk ut i gruppespelet som nest beste toar, og trenar Pavel Hapal var ikkje nådig i kritikken sin. Han meinte Italia og Tyskland leverte ei skammeleg framsyning.

– Uefa bør gi ham karantene. Ein kan ikkje tillate at nokon insinuerer noko slikt, meiner Di Biagio.

Tyskland-trenar Stefan Kuntz innrømde søndag at laga tok det pent i dei siste minutta av kampen ettersom det dåverande resultatet sørgde for at de var vidare i turneringa.

– I dei siste tre minutta fekk vi beskjed om at resultatet ville halde for begge lag. Då er det menneskeleg at ein spelar forsiktig, sa Kuntz.

