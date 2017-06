Mesfin erstattar Bjarmann som LSK-sjef

Bjarmann sa tidlegare i vår opp jobben som sportssjef i LSK.

– Eg er veldig glad for å ha fått denne utfordringa. Det er for tidleg å ha noka programerklæring. Eg skal bruke litt tid saman med resten av støtteapparatet for å sette retninga, seier Simon Mesfin i ei pressemelding.

Mesfin har jobba tett med Bjarmann sidan 2011. Den siste tida som Sport- og klubbadministrator på Åråsen.

– Simon har lang fartstid her i LSK og har tillit i heile organisasjonen. Han kjem til å vidareutvikle den plattforma Torgeir har bygd opp. Spelarlogistikk og utvikling av spelarar blir minst like viktig som før, seier dagleg leiar Robert Lauritsen.

Mesfin blei presentert som sportssjef tysdag. Allereie laurdag tek han over Bjarmanns oppgåver. Mesfin får ansvar for sportsleg avdeling (A-lag, støtteapparat og utviklingsavdeling).

– Vi har ein keeper (Daniel Fernandes) som er indisponibel og vi har to spissar med utgåande leigekontraktar som går ut når overgangsvindauget opnar 20. juli. Det må vi handtere og gjere naudsynte grep. Samstundes er det også klart at vi ikkje har like mykje pengar å bruke på lønningar i haust- som i vårsesongen. Det har vore klart heile vegen, seier Mesfin til lokalavisa Romerikes Blad .

