NIF gir innsyn i bilag frå Sotsji-OL og ungdoms-OL

Norske journalistar blei inviterte til NIFs lokale for å sjå nærare på rekneskapane over utgiftene til forbundet i samband med dei to meisterskapa.

– Dette er ein eksamen for oss i den forstand at dette har vi ikkje vore med på før, sa kommunikasjonssjef Niels Røine i NIF då seansen starta.

– NIF vil bruke cirka tre årsverk på å kunne serve dette innsynet og dei krava til openheit som vi har fått frå omgjevnadane, og som vi har valt å følgje, la han til.

Røine sa at NIF ikkje er rigga til å gi innsyn på denne måten, rett og slett fordi forbundet manglar elektroniske arkiv over bilaga.

I mai vedtok eit leiarmøte i NIF å gi etter for presset om å offentleggjere meir enn berre dei overordna rekneskapane frå Sotsji og ungdoms-OL. Det er frå fleire hald etterspurt kvitteringar frå perioden før 2015. Det var slike bilag NIF la fram tysdag.

– Vi har i det heile ikkje noko behov for eller ønske om å skjule noko som helst. Grunnen til at dette eventuelt vil gå tregt, er at bilaga må leitast fram, seier Røine.

Det var eit utval av bilag som blei lagt fram tysdag, basert på kva ulike medium har bedt om innsyn i.

– Kontinuerleg vil vi gi dykk innsyn i dei andre sakene. Det vil sannsynlegvis ikkje skje før etter sommaren, seier Røine.

(©NPK)