Ungdoms-OL: NIF spanderte alkohol for 200.000 kroner

Pressa blei tysdag invitert til NIFs lokale i Oslo for å sjå nærmare på rekneskapane over forbundet sine utgifter i samband med Sotsji-OL i 2014 og vinter-OL for ungdom i Noreg i 2016.

TV 2 fann kvitteringar som viser at NIF spanderte alkohol for 200.000 kroner under representasjonen under ungdoms-OL.

NIF forklarer den høge summen blant anna med at arrangementet blei større enn venta, både når det gjeld publikum og gjestar, og at budsjettet for representasjon difor blei overskride med 1,2 millionar kroner.

– Dette er også bakgrunnen for at du finn rekningar på 200.000 kroner for alkohol, seier kommunikasjonssjef Niels Røine i NIF, som fortel at både næringslivsfolk, idrettsutøvarar, sponsorar og representantar for det offentlege Noreg fekk full oppvarting under leikane på Lillehammer.

Røine seier han forstår at ein så høg sum på alkohol under eit ungdomsarrangement kan skape reaksjonar, og seier NIF har hatt ein generell diskusjon rundt alkohol.

– I samband med dei verdiane vi skal stå for må nok dette justerast – og det er allereie i ferd med å bli gjort, seier kommunikasjonssjefen.

Sjølv om det ikkje blei gjort feil med alkohol-kostnadene under ungdoms-OL, seier Røine at NIF har gjort endringar og vil stramme inn.

– Dette er eit døme på at norsk idrett og idrettsforbundet må bli tydelegare på haldninga si til verdiar generelt og bruk av alkohol spesielt i alle samanhengar, og vi har endra rutinane for korleis vi skal gjere dette framover, seier Røine til TV 2.

