Bråthen om trenarspørsmålet: – Vi har ingen plan B

Ein openhjartig Stöckl uttalte nyleg til NTB at han «til tider sleit med motivasjonen».

No skal austerrikaren vere langt nærmare å forlenge avtalen med Hopp-Noreg enn berre for kort tid sidan. Den store støtta og engasjementet rundt framtida hans skal ha påverka Stöckl i retning av kontraktsforlenging.

– Vi har ein organisasjon vi er godt fornøgd med og vil utvikle vidare. Vi ser større potensial i dei vi har her enn om vi byter. Alex er sjølvsagt blant dei, seier ein ordknapp sportssjef Clas Brede Bråthen.

Han er mannen som må få avtalen med Stöckl i boks.

– Vi må finne ut av tidsperspektivet, og forhåpentleg blir vi samde om noko som er bra for begge partar. Det er naturleg å sjå mot OL i 2022, men det kan liggje nokre avgrensingar frå Skiforbundet på så lange kontraktar, seier Bråthen.

Duoen har samarbeidd svært tett og godt sidan Stöckl blei henta inn som Mika Kojonkoskis erstattar i 2011.

– Har du byrja å sondere marknaden etter Stöckls eventuelle erstattar?

– Nei, vi sonderer ikkje andre. Vi har ingen plan B, svarer Bråthen bestemt.

– Ein del av heilskapen som menneske

– Blei du bekymra då du høyrde om landslagssjefens manglande motivasjon til tider?

– At folk føler ting er tyngre i periodar er ein del av heilskapen som menneske. Eg ville vore langt meir bekymra om han sa rett ut til meg «eg har ikkje motivasjon» eller at eg måtte spørje han om han var motivert ut ifrå det eg ser av han i jobben. Eg opplever Alex som toppmotivert, seier den mektige sportssjefen.

– For å vere heilt ærleg, forstår eg den ærlege betraktinga hans godt. Ting er annleis no. Alex har vore i Noreg i mange år og fått barn. Vi håper å finne ei god løysing, seier Bråthen.

Har ikkje diskutert pengar

– Kor stor er sjansen for at Stöckl blir med vidare?

– Drillo får ta seg av prosentrekninga. Den bør ikkje vi andre touche, men eg er ikkje redd for at dette vil overskygge OL-sesongen. Folk her klarer å konsentrere seg og lèt seg ikkje bli forstyrra.

– Handlar det om pengar?

– Det gjer det alltid. Alle har sin pris, men eg vil poengtere at vi ikkje har komme dit at vi har diskutert pengar, svarer Bråthen.

Stöckls kontrakt med Noreg går ut neste vår. Truleg blir det avgjerande samtalar mellom partane i Wisla om nokre veker.

(©NPK)