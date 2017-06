Gangnes-siger i comebacket

Dei beste norske hopparane hadde duellrenn i Midtstubakken. I tur og orden slo Gangnes ut Robin Pedersen, Halvor Egner Granerud og Marius Lindvik før han knuste Daniel-André Tande i finalen.

Gangnes hoppa 94 meter og fekk to meter i bonus for eit bra nedslag. Tande hadde ein enkel veg til finalen, men der blei det berre 76 meter og null bonuspoeng etter ei svak avslutning.

– Det er ikkje det største rennet som er denne sesongen, men det er alltid artig å vinne hopprenn, sa Gangnes til NTB i solsteika.

Pressa ned farten

Han valte bevisst låg fart. Den best rangerte hopparen kunne heile tida dra ned farten.

– Eg drog kanskje ein litt kynisk veg. Eg såg at det var der eg hadde best moglegheit, men det var han som drog kynismen lengst som tapte til slutt der, sa Gangnes med beskjed til lagkamerat Tande som stramma grepet om farten i finalen.

Gangnes er tilbake etter eit ni månader langt skademareritt. Onsdag var han tilbake i konkurranse for første gong etter uhellet i Stams som kosta han heile VM-sesongen.

– Det er godt å få så gode svar. Det er ein veg å gå, men ting er på gang og eg treffer gode hopp tettare og tettare.

– Eg stoler på kneet. Eg er ikkje redd for at det skal ryke. Eg merker ingenting når eg landar. I alle fall ikkje så langt. Du merkar det vel ikkje før det ryk. Det har vore nok av det, sa Kolbukameratene-hopparen.

Tande missa som i hoppveka

Tande tok ikkje nederlaget i finalen spesielt tungt.

– Eg veit ikkje heilt kva som skjer. Det er sånn som kan skje på sommaren. Eg er ikkje i vinterform. Eg har ikkje hoppa på nesten ein månad. Då blir det litt varierande, men eg er fornøgd med dei første hoppa. Eg har aldri komme lenger enn kvartfinale her, sa Tande etter sine 76 meter.

Missen kunne minne litt om då Tande feila i hoppvekefinalen sist vinter.

KIF-guten trur ikkje utslagshoppinga kjem som eit fast element i verdscupen, sjølv om det i den tysk-austerrikske hoppveka er duellhopping i 1. omgang.

– Eg synest det er veldig morosamt. Det er litt som i hoppveka, berre at der er det ein omgang. Det er morosamt, men det blir veldig mange hopp om vi skulle hatt det i eit vanleg verdscuprenn. Det er energikrevjande nok som det er, sa Kongsberg-hopparen.

Vurderer duellhopping i noregscupen

Rennleiar Svein Granerud derimot er positiv til fleire utslagsrenn.

– Eg kunne tenkje meg å prøve ut konseptet Queen/King of the Hill i eit Noregscuprenn, seier Granerud, som også har rolla som rennleiar under noregscup, NM -og verdscup i Holmenkollen.

– Vi må ta ein sjekk med skiforbundet, og kanskje søkje om dispensasjon frå modellen med å snu rekkefølgja i andre omgang, men elles vil det vere som eit vanleg NC-renn, med resultatliste etter to omgangar, men dei beste får fleire hopp og tøffare duellar i omgang 3, 4 og 5, seier Granerud til NTB.

I kvinneklassa vann Maren Lundby knipent framfor stortalentet Silje Opseth. Lundby hoppa 86 meter og fekk eitt bonuspoeng. Det heldt til siger to poeng framfor Opseth, som hadde 83 meter i bakken og to bonuspoeng for stilen.

