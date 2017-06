Kongsvinger fekk 10.000 i bot etter at dommar blei spraya i ansiktet

Ein bosniar i 20-åra blei arrestert nokre minutt etter ugjerninga. Han fekk 12.000 kroner i bot og blei sendt ut av Noreg.

Ifølgje Glåmdalen meiner Doms- og sanksjonsutvalet i Norges Fotballforbund at «Kongsvinger er ansvarleg for det som skjedde, både at mannen kom seg inn på tribunen med ein ulovleg gjenstand og at han kom seg ut på banen».

«Det er svært viktig at tryggleiken heile tida er god og at arenaen blir opplevd som trygg for alle tilskodarar og aktørar på stadion», skriv Doms- og sanksjonsutvalet i utgreiinga.

KIL har gått gjennom rutinane sine etter den uheldige episoden i møtet med Ranheim i 1. divisjon.

– Vi aksepterer bota, og tek ho til etterretning. Vi har gått gjennom rutinane våre i ettertid, og ser ikkje at vi kunne gjort så mykje annleis, seier Kongsvinger-topp Espen Nystuen til lokalavisa.

(©NPK)