Real-sjefen trur Ronaldo blir

Nyleg melde fleire medium i Portugal og Spania at Ronaldo har eit ønske om å forlate Real Madrid. Årsaka skal vere skattesaka spanske styresmakter har mot han.

Pérez seier han ikkje er bekymra for å miste den aller største profilen sin. Ronaldos kontrakt med Real går ut først i 2021.

– Cristiano er under kontrakt. Det vi veit er at han fortalde ein kollega at han er sint, og det blei publisert i A Bola (portugisisk avis). Eg har ikkje snakka med han. Det som står i media er ikkje noko eg legg vekt på. No gjeld det å vente. Vi skal snakke saman etter kontinentcupen, seier Pérez i eit intervju med esRadio.

Den mektige Real Madrid-presidenten meiner det er mange som er ute etter å skade Ronaldo og renommeet hans.

– Han er sint og såra fordi mange vil øydeleggje for han. Vi er glade for at han er i Madrid. Eg trur Cristiano blir verande. Eg har snakka med Jorge Mendes (Ronaldos agent) om han, seier Pérez.

Ronaldo har spelt i Real Madrid sidan sommaren 2009. Han har vunne to La Liga-titlar og gått til topps i meisterligaen tre gonger med den spanske hovudstadsklubben.

(©NPK)