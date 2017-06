Sagosen med kåring-hattrick

Det er Handball-Planet som står for den prestisjetunge kåringa. Der har handballfans og ein journalistjury stemt fram Sagosen.

21-åringen toppar årets liste føre svenske Jerry Tollbring, slovenske Blaz Janc og franske Nedim Remili.

Sagosen har dei siste åra spelt for Ålborg i dansk handball, men skal kommande sesong spelar for den franske storklubben Paris Saint-Germain.

Ungguten vart tatt ut på «all star»-laget under VM i januar for bidraga sine for Noreg, som til slutt tok sølv under meisterskapen.

