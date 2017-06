Høgmo ser ikkje bort frå Tromsø-jobben

Høgmo, som tidlegare trente TIL i tre periodar, seinast i 2008–2012, ser ikkje bort frå at han ein gong i framtida kan ta over Tromsø IL, men seier at det ikkje skjer i sommar.

– Eg er i full vigør med studium og forskinga mi. Eg reiser ein del og har mange kurs i kvardagen. Etter nesten 27 år i eitt i fotballtrenaryrket, har det vore greitt å gjera noko anna, seier Per-Mathias Høgmo til iTromsø .

– Ser ikkje bort frå nokon ting, seier Høgmo om å trena TIL i 2018.

56-åringen ønskjer ikkje å kommentera om han allereie har fått ein førespurnad om å ta over alt i sommar.

– Det har vore så mange førespurnader frå ulike media om ulike jobbar den siste tida, så difor ønskjer eg ikkje å kommentera det. Eg har ønskt å bruka dette året til forskinga og for å utvikla meg sjølv, seier Høgmo.

Avisa skriv at dei kjenner til at Høgmo har spelt inn namn han meiner kan vera aktuelle for klubben. Høgmo trekte seg i november i fjor som landslagstrenar etter tre år i sjefsstolen.

