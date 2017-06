Idrettsstyret vart ikkje orientert om OL-middagane til stortingspresidenten

Ifølgje Aftenposten var fleire medlemmer i Idrettsstyret misfornøgde med at Andersen aldri informerte dei om dei to mottakingane i den private bustaden til stortingspresidenten.

Norges idrettsforbund (NIF) betalte for middagane, som vart haldne under ungdoms-OL i Lillehammer vinteren 2016. Rekninga var på over 168.000 kroner.

– Det var ingen skriftleg avtale. Dei to snakka saman, og Olemic tilbaud å ha to mottakingar i heimen sin. Noko generalsekretæren vår meinte var ein god idé. Og slik vart det til, seier kommunikasjonssjef Niels Røine i NIF til Aftenposten .

Avisa skriv at invitasjonen til middagane vart skriven på brevark frå kontoret til stortingspresidenten og sendt ut frå protokoll på Stortinget.

– Nei, styret vart ikkje informert. Då handla generalsekretæren på eiga hand, svarer Røine på spørsmål om Idrettsstyret vart orientert om avtalen mellom Andersen og Thommessen.

Nasjonale avgjerdstakarar, medlemmer i Den internasjonale olympiske komiteen (IOC), lokale avgjerdstakarar og representantar frå det norske og danske kongehuset var til stades under middagane heime hos Thommessen.

Tidlegare i veka gav NIF innsyn i fleire hundre bilag frå Sotsji-OL og ungdoms-OL. Det skjedde etter hardt press i samband med ein lang debatt om openheit i norsk idrett.

