Lindsey Vonn vil konkurrere med Jansrud og co.

Vonn har vunne så mange som 77 renn i verdscupen. Det er rekord på kvinnesida i alpinsporten. No søkjer 32-åringen nye utfordringar.

Kvifor ikkje prøve å konkurrere med menn? Vonn vil teste ut korleis ho ligg an i forhold til Kjetil Jansrud og co.

– Eg har trent ein god del med menn dei siste åra, og eg har klart å måle meg med dei nesten kvar dag. Eg føler at eg treng ei moglegheit som idrettsutøvar å teste ut kva som verkeleg er mitt fulle potensial, seier Vonn.

Ønsket kjem i kjølvatnet av tennislegenda John McEnroes kommentarar om Serena Williams. Han sa tidlegare i veka at Williams, som har vunne 23 Grand Slam-titlar i kvinnesingle, hadde hamna på rundt 700.-plass på verdsrankinga til mennene.

Har snakka med FIS

Vonns trenar har allereie tidlegare i år vore i møte med Det internasjonale skiforbundet (FIS) om moglegheita til å ha eit renn der menn og kvinner kjempar mot kvarandre. Svaret frå FIS var at det er vanskeleg å få til ein offisiell konkurranse, men at det kanskje går an å få etablert eit oppvisningsrenn.

Vonn seier ho er usikker på korleis det faktisk vil gå viss ho får konkurrere med dei beste mannlege fartsalpinistane i verda.

– Kvinnene manglar ein viss fysisk styrke i både ski og tennis samanlikna med menn, men vi har fordelen av å vere smidige og kan ha ein type fitness som menn ikkje alltid har. I det lange løp kan det iblant bety at ein er raskare eller betre, meiner Vonn.

