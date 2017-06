Aftonbladet: Eikrem vil ikkje spela meir for Malmö

Avis a hevdar at Eikrem vegrar seg for å spela meir for MFF. Han skal vera klar på at han vil bort allereie i sommar. Kontrakten med klubben går ut etter sesongen.

Laurdag kan 26-åringen inngå ein avtale med kva som helst anna lag. Dette fordi det då berre er eit halvt år att av kontrakten med Malmö.

Eikrem var den store assistkongen i Allsvenskan i fjor, men i år har han slite tungt med å få speletid under Malmös nye trenar Magnus Pehrsson. Hittil i 2017 står han med berre tre innhopp i ligaen.

Den tidlegare Molde-spelaren var ikkje i MFF-troppen til treningskampen mot Lokomotiv Zagreb tysdag. Han blir heller ikkje med mot Eskilstuna i Allsvenskan laurdag.

Klubblege Pär Herbertsson opplyser til Aftonbladet at det er Eikrem sjølv som har valt å stå over.

–Han hadde berre litt vondt i foten. Han er på gang igjen, og det var han sjølv som avstod frå å spela tysdag, seier Herbertsson.

Malmö spelar laurdag også utan Jo Inge Berget. Landslagsspissen slit med ein sene i hælen.

