Aké går til ny Premier League-klubb

22-åringen var lånt ut frå Chelsea til Bournemouth første halvdel av førre sesong, og scora tre mål på 12 kampar. I januar blei han henta tilbake til Chelsea, og var med å vinne Premier League.

Men no returnerer Aké igjen til Bournemouth, denne gong permanent. På nettsidene sine skriv Bournemouth at den nederlandske angriparen har skrive under på ein langtidskontrakt.

– Eg hadde ei flott tid her førre sesong, og eg er glad for å vere tilbake. Eg lærte masse i Chelsea, men dette er riktig stad for å utvikle meg vidare, seier Aké.

Bournemouth-manager Eddie Howe seier Aké er ein strålande spelar med riktig innstilling og eit ønske om å utvikle seg vidare.

– Han har ei strålande framtid, og eg er glad at framtida hans er hos oss, seier Howe.

Norske Joshua King har dermed fått tre nye lagkameratar i sommar. Bournemouth har også signert Asmir Begovic (frå Chelsea) og Jermain Defoe (frå Sunderland).

(©NPK)