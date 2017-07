Hynne får sjansen til å klare VM-kravet i London

Strindheim-løparen var fem hundredels sekund frå å klare VM-kravet da ho sprang på 2.01,05 under Bislett Games i juni. I London møter ho eit såpass sterkt felt at farten kan bli god nok til at ho kjem seg under 2.01.

I London-stemnet skal òg Isabelle Pedersen representere Noreg på 100 meter hekk, som er Diamond League-øving denne søndagen. Filip Ingebrigtsen skal springje 1500-meter.

London er òg vertskapsby for VM i friidrett 4. til 13. august.

(©NPK)