Inga Johaug-avgjerd i juli

Det stadfestar manageren til langrennsstjerna, Jørn Ernst, til NTB.

– Vi fekk ein førespurnad som sa at det ikkje vil koma ei avgjerd før etter sommaren. Det vil ikkje koma noko på minimum fire veker. Vi fekk ikkje noko nøyaktig tidspunkt, men avgjerda kjem altså ikkje i juli, seier Ernst til NTB.

– Vi hadde håpa å få ein dom så fort som mogleg, men vi innretta oss til dei (CAS) og respekterer den tida dei treng. Det er ikkje noko problem, legg han til.

Tysdag er det nøyaktig fire veker sidan Johaug møtte til høyring i Idrettens voldgiftsretts (CAS) hovudkvarter i Lausanne. FIS- representantane var først ute med å ta ordet, og deretter var det advokatane til Johaug som snakka. Til slutt blei skistjerna sjølv spurd ut, før ho gjekk ut og svarte på alle spørsmåla frå dei norske journalistane.

– Først og fremst er eg glad for at eg er ferdig med dette no. Det var tøft å repetera alt på nytt der inne, men samtidig blei det ei fin oppleving. Atmosfæren var god. Mykje av det kjem nok av at eg var gjennom to tøffe dagar på Ullevaal, og at eg eigentleg visste kva eg gjekk til, sa Johaug til NTB då ho kom ut.

Sidan høyringa har Johaug, som fylte 29 år for vel ei veke sidan, vore på ein liten ferie, før ho reiste på samling på Sognefjellet med dei nærmaste støttespelarane sine. Neste punkt på kalenderen er ei tre og ei halv veke lang treningssamling i USA.

(©NPK)