Brækhus kuttar kosttilskot i dopingfrykt

Det seier 35-åringen til Dagbladet.

– No føler eg meg trygg og greier meg fint utan noka form for kosttilskot, seier Brækhus til avisa.

Sist veke skal boksedronninga, som nyleg forsvarte alle VM-belta sine på heimebane i Bergen mot Erica Farias, ha gjennomført e-kurset til Antidoping Norge «Ren Utøver».

Det kurset fekk mykje merksemd under dopinghøyringa til Therese Johaug på Ullevaal, då det viste seg at 29-åringen ikkje hadde gjennomført kurset, og at Norges Skiforbund fekk alle utøvarane sine til å gå gjennom modulane først etter at langrennsstjerna testa positivt for clostebol på grunn av ein leppekrem.

– Det har alltid vore ein risiko der for kva eg har fått i meg. Det er aldri ein garanti for at eit pulver er hundre prosent reint, seier Brækhus.

Ho forklarer at ho lever fint med berre å eta vanleg mat.

