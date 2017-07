Del Potro kjempa seg vidare i Wimbledon

Kokkinakis yppa seg, men del Potro vart som venta for sterk.

Del Potro vann det første settet 6–3, men australiaren slo tilbake og vann det andre settet med dei same siffera. Det tredje settet måtte avgjerast på tie-break, og der vann del Potro 7–2. Etter tre timars spel var det slutt. Argentinaren vann fjerdesettet 6–4 og dermed også kampen.

Del Potro møter latviaren Ernests Gulbis i den neste runden. Gulbis, som slo Víctor Estrella Burgos i førsterunden, er ranka som nummer 589.

For Kokkinakis, nummer 486 på verdsrankinga, er dermed turneringa over for denne gongen.

Djokovic raskt vidare

Den andreseeda spelaren Novak Djokovic frå Serbia vann over Martin Klizan frå Slovakia. Etter 40 minutts spel sa Klizan stopp på grunn av ein ankelskade. Da leidde Djokovic, ranka som nummer fire i verda, 6–3 etter det første settet og leidde 2–0 i andre settet.

Canadiaren Milos Raonic, seeda som nummer seks i turneringa, tok seg òg enkelt vidare etter å ha vunne tre strake sett mot tyskaren Jan-Lennard Struff.

Kampen enda 7–6, 6–2, 7–6 etter 2 timar og 16 minutts spel.

Verdseinaren vann

I kvinneklassen vann den førsteseeda spelaren Angelique Kerber frå Tyskland over amerikanaren Irina Falconi.

Verdseinar Kerber vart fleire hakk for sterk for amerikanaren, ranka som nummer 247, og den tyske 29-åringen vann komfortabelt 6–4, 6–4. Kampen varte rett i underkant av halvannan time.

Kerber var finalist i Wimbledon-turneringa i fjor. Gras er eitt av favorittunderlaga hennar å spele på. Tyskaren har verken vunne ei turnering eller slått ein topp-20-spelar i år, men ettersom Serena Williams er gravid, er ho framleis verdseinar.

Kerber møter Kirsten Flipkens frå Belgia i den neste runden.

