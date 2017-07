Avis: Messi forlenger Barcelona-kontrakten

I spanske medium har det herska spekulasjonar om kvifor fotballstjerna ikkje har ønskt å forlenge si noverande kontrakt, som går ut neste sommar.

No skal partane vere samde, og Barcelona-avisa Mundo Deportivo skriv at det dreier seg om ei treårskontrakt med moglegheit for ytterlegare forlenging på eitt år.

Messi er for augneblinken på bryllaupsreise etter at han gifta seg med barndomskjærasten Antonella Roccuzzo sist helg. Han kjem tilbake frå ferie 12. juli, og då er det sannsynleg at han skriv under på sin nye kontrakt.

No 30 år gamle Messi debuterte for Barcelonas A-lag i 2003 og har spelt heile seniorkarrieren for den spanske storklubben.

