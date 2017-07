Boasson Hagen kan få spurtarrolla

Cavendish velta stygt etter at han vart treft av olbogen til den slovakiske superstjerna Peter Sagan like før målgangen på tysdagsetappen. Briten trefte reklameskilta med stor kraft og kom til Team Dimension Data-bussen med smerter i skuldra og ein finger som måtte syast.

Seinare på kvelden kom stadfestinga på at han måtte bryte.

Ope

Det betyr at laget står igjen utan ein klar mann å køyre for i spurten. Mark Renshaw er normalt den siste som trekkjer opp Cavendish i Dimension Data-toget, men det er ikkje utenkjeleg at laget køyrer for Edvald Boasson Hagen når det no ventar to flate etappar som kan ende i massespurt.

Det veit nordmannen sjølv òg.

– Det er ope. Vi har ikkje snakka om det enno. Vi har konsentrert oss om etappen i dag, sa trettiåringen til NTB like etter målgangen på femteetappen onsdag.

Der kom han seg med i det rette brotet, men måtte sjå hovudfeltet med BMC i front ete opp heile forspranget til utbrytarane inn i den siste bakken før mål.

Sagan også ute

No ventar to flate etappar som kjem til å passe spurtarane godt. Der kan det òg sjå lysare ut med tanke på etappesiger til enten Alexander Kristoff eller Boasson Hagen, ettersom både Cavendish og Peter Sagan er ute av Tour de France-sirkuset.

Sistnemnde vart kasta ut av trevekersrittet etter olbogen som trefte Cavendish.

