Cavendish må bryte Tour de France

Cavendish velta stygt etter å ha blitt treft av olbogen til den slovakiske superstjerna Peter Sagan kort før målgang i sentrum av Vittel. Briten trefte reklameskilta kraftig og kom til Team Dimension Datas lagbuss med smerter i skuldra og ein finger som måtte bli sydd.

Sagan fekk skulda for den stygge rundkastet og er av rittjuryen diskvalifisert frå årets Tour som følgje av episoden.

Cavendish blei sendt til røntgenundersøkingar etter den dramatiske spurten. Ved 23.30-tida tysdag stadfesta Team Dimension Data at spurtkanonen frå Isle of Man har gjort sitt i årets ritt.

– Til alt hell treng han ingen operasjon, og viktigast av alt er det at det ikkje er påvist nerveskade. Han trekker seg frå Tour de France av openberre medisinske årsaker, og vi vil fortsette å følgje han nøye dei neste dagane, seier teamlegen Adrian Rotunno i ei utsegn.

Trist

Tidlegare på kvelden gjekk hovudpersonen sjølv langt i å antyde at Touren kunne vere over for han. Den mistanken visste seg å vere riktig.

– Eg er naturleg nok svært skuffa over nyheitene om brotet. Laget mitt var fantastisk, seier Cavendish i ein utsegn.

– Dei utførte til perfeksjon det vi på førehand hadde bestemt oss for å gjere. Eg følte eg var i god posisjon til å vinne. Når eg då taper og i tillegg må forlate Touren, eit ritt eg har bygd opp heile karrieren min rundt, er det trist, tilføyer han.

Edvald Boasson Hagen bidrog sterkt til å gi veteranen det opptrekket han ønsket seg tysdag.

Ny nedtur

Tysdagens Tour de France-exit utgjør den siste i rekkja av nedturar for Cavendish denne sesongen. Mannen med 30 etappesigrar på samvitet blei tidlegare år ramma av kyssesjuka og mista tre månader med trening.

Han rakk Tour de France med eit nødskrik.

Med Cavendish ute av rittet vil Edvald Boasson Hagen etter alle solemerke overta jobben som Team Dimension Datas mann i spurtane som no ventar.

Den neste etappen som blir venta å ende med massespurt går mellom Vesoul og Troyes torsdag.