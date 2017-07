Ingen VM-suksess for nordmennene på mellomdistansen

Gueorgiou forserte løypa i dei estiske skogane på 33 minutt og 12 sekund. Han var 25 sekund før sølvvinnar Fabian Hertner frå Sveits, medan Ukrainas bronsemann Oleksandr Kratov var ytterlegare fem sekund bak.

For verdsmeisteren frå langdistansen, Olav Lundanes, blei det ein tøff dag. Han låg an til 10.-plass i løpet, men blei diskvalifisert fordi han hadde besøkt feil sjuande post.

– For meg betyr det mindre. Eg er mest skuffa over at eg ikkje får det til å fungere. Eg bommar allereie på andre post, sa Lundanes.

– Eg har ikkje følt meg veldig bra etter langdistansen, men håpte at følelsen i kroppen skulle vere litt betre i dag. Uansett var det orienteringa som var problemet i dag. Det var ingenting som fungerte o-teknisk, heldt 29-åringen fram.

Går for stafettrevansj

Eskil Kinneberg var raskast av dei norske løparane og kom inn til 8.-plassen, 1.34 minutt bak Gueorgiou. Magne Dæhli var blei slått med ytterlegare sju sekund og blei nummer ni.

Dæhli blei nummer fire på langdistansen og hadde håpa å ta sin første individuelle VM-medalje torsdag.

– Eg bomma tidleg og kom aldri skikkeleg inn i løpet. Men farten er det ikkje noko i vegen med, sa Dæhli, som var raskast av alle mot slutten.

Fredag er det stafett i O-VM, og då satsar dei norske løparane på betre takter.

– Stafetten er eg ikkje uroa for. Den skal vi vinne, seier Dæhli, som var ankermann då Noreg tok stafettgull i VM i fjor.

